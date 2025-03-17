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İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi

- İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe: - "Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan ayından önce hem ramazan ayında hem de bayram öncesi denetimlerimize biraz daha ağırlık verdik" - "Ocak ayından bu yana 1 milyon 400 bin civarında ürün incelendi. Bu ürünlerin 30 bine yakınında birtakım eksiklikler gördük, idari yaptırımlar uyguladık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte denetimlerini sürdürürken Ramazan Bayramı öncesi incelemelerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri bu kapsamda, marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin künyelerinden gramajlarına, fiyat değişim tarihlerinden kasa ve reyon fiyat karşılaştırmasına kadar pek çok incelemede bulundu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir markette katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Buradaki amaçlarının hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını hem de işini düzgün yapan esnaf arasındaki rekabet ortamını korumak olduğunu bildiren Menteşe, “Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan ayından önce hem ramazan ayında hem de bayram öncesi denetimlerimize biraz daha ağırlık verdik.” ifadelerini kullandı.

Menteşe, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak 105 kişiden oluşan 41 ekiple gerçekleştirdikleri denetimlerin yaklaşık 30 ilçede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda yapıldığını anlattı.

Kentte ocak ayından bu yana 1 milyon 400 bin civarında ürün incelendiğini aktaran Menteşe, şunları kaydetti:

“Bu ürünlerin 30 bine yakınında birtakım eksiklikler gördük, idari yaptırımlar uyguladık. Yine yaklaşık bu ürünleri 6 bin 300 civarında marketi denetleyerek elde ettik. Denetimlerimiz devam ediyor. Yine restoranları denetliyoruz, menü denetimleri yapıyoruz. Fiyatlarında artış olanlar olduğu gibi bugün burada birlikte de gördük bazı ürünlerde yılbaşından bugüne yüzde 15-30 arasında indirim olan ürünler de var. Bunları da tespit ediyoruz. Onun için önceki denetimlerimiz ve rakamlarımızla bugünkü rakamlarımızı karşılaştırıyoruz. Fiyat açısından bir anormallik varsa da bunu tutanak altına alıp bakanlığımızı gönderiyoruz, orada değerlendiriliyor.”

– Fiyat değişim tarihleri incelendi

Menteşe, denetim yapılan markette birkaç üründe fiyat değişim tarihinin olmadığını ve tutanağa alındığı bilgisini verdi.

Et reyonunda birkaç üründe yüksek fiyat da görüldüğünü söyleyen Menteşe, “Onlarla ilgili de şimdi alış faturaları istedik. Onun dışında bir, iki üründe gramajla ilgili sıkıntı olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Onları da inceleyeceğiz. Sonra gereği yapılacak.” ifadelerini kullandı.

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