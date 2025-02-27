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İstanbul’da ramazan öncesi fırınlar denetlendi haberi
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Esenler’de gıda satışı yapılan iş yerleri denetlendi haberi
Mastercard KOBİ Güven Endeksi’nin üçüncü baskısı paylaşıldı haberi
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İstanbul’da ramazan öncesi fırınlar denetlendi haberi

- İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 31 ilçede 104 personeliyle fırınlara yönelik eş zamanlı etiket ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da ramazan öncesi fırınlar denetlendi haberi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte denetimlerini aralıksız sürdürürken, ramazan öncesi fırınlara yönelik incelemeleri sıkılaştırdı.

Ticaret Bakanlığının ramazan öncesi yoğunluk verdiği fırın denetimleri kapsamında, İstanbul'da da Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı 44 ekip tarafından 31 ilçede 104 personeliyle eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, ürünlerin gramajları, tezgah ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 3 bin 126 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 143 bin 900 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari para cezası verildi.

Bakanlığın ülke genelinde ramazan boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek üzere denetimlerini 81 ilde sürdüreceği öğrenildi. Bu kapsamda, haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu kararları doğrultusunda ve ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde cezai işlem uygulamaları devam edecek.

Denetim
Fiyat

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