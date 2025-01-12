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Tekirdağ’da çalıntı motosikletle kaza yapan kuşkulu yaralandı
Edirne’deki tarihi hamam müze olacak
Edirne’den kısa kısa
İstanbul’da sağanak aralıklarla tesirli oluyor
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
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İstanbul’da sağanak aralıklarla tesirli oluyor

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
İstanbul’da sağanak aralıklarla tesirli oluyor

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş açısının düşmesi nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmedi.

Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yürüyüş yaparken bazıları da sahillerde oltalarını atarak Boğaz'da balık avladı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı soğuk havanın da etkisiyle her zamankinden farklı olarak boş kaldı.

Avrupa Yakası'nda da Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zaman zaman sağanak etkili oldu.

Soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu gözlenmedi.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 18, Anadolu Yakası'nda yüzde 17, kent genelinde ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

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