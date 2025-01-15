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İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
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Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
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İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 19 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'de sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bu içkilerden bir kısmını işlettikleri lokantada sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistanlı Agazhan O. ve Amangül D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının devamında yakalanan Aydın A. ve Mehmet K. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

– Olay

İstanbul genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Sahte içkiden zehirlenen 43 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

İçki

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