İstanbul’da “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” Çalıştayı düzenlendi haberi

İstanbul'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından “Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay düzenlendi.

İHH Genel Merkezi'ndeki çalıştayda devam eden Sudan krizinin siyasi, sosyal, insani ve bölgesel etkileri ışığında barışa katkı sağlayacak beklenti, öneri ve gelecek senaryolarına dair mülahazalar yapıldı.

Etkinliğin Koordinasyon Sorumlusu Haliç Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Serhat Orakçı, çalıştayın Sudan'daki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yapıldığını, barışın inşası ve çözüm önerilerine odaklanıldığını dile getirdi.

Orakçı, Sudan'ın yaklaşık 2 yıldır çatışma içinde olduğuna işaret ederek “Barış arayışları da bir taraftan devam ediyor bu çatışmaların paralelinde ve gölgesinde ama bu barış arayışının ya da inşasının güçlendirilmesi gerekiyor. Sudan'ın bulunduğu noktada Türkiye'nin de artık biraz daha aktif rol oynama isteği ön plana çıkmaya başladı.” diye konuştu.

Çalıştayın önemine dikkati çeken Orakçı, “Fikir alışverişinde bulunmak, Sudan'daki isimlerin görüşlerini almak, barışın kazanımları adına yapılabilecek somut önerileri ortaya koyabilmek amacıyla düzenlenen bir çalıştay bu. Zamanlama olarak Sudan, artık Hartum'daki çatışmalara biraz odaklanmış durumda. Bu çatışmaların sonrasında ne olacak, ülkenin geleceği nasıl şekillenecek? Bütün bunları değerlendirmek icap ediyor, analiz etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

– “Sudan'ın dünyadan beklediği şey şu: Arabulucuların gerçek bir anlaşma sağlamaları”

Mohammad Othman Al-Baroudi de “Sudan'ın dünyadan beklediği şey şu: Arabulucuların gerçek bir anlaşma sağlamaları.” dedi.

Sudan'daki girişimlerin sona geldiğini belirten Al-Baroudi, “Şu anki durum yeni girişimlerde bulunmak için uygundur. Bence Türkiye'nin sadece Sudan ve (Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine destek verdiği belirtilen) Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasını bulmakla yetinmeyip Sudan'da yeni bir barış sağlanması için arabuluculuk yapması gerekiyor. Bunu bazı diğer ülkelerle ortak şekilde yapması gerekiyor.” diye konuştu.

Al-Baroudi, son girişimlerin ABD'nin önderliğinde olduğunu ancak Başkan Donald Trump yönetimindeki hükümetin bu konuyla ilgileneceğini düşünmediklerini söyledi.

Çalıştayın ilk bölümünde “Sudan'da Yükselen Şiddet ve Barış Perspektifleri”, “Sudan Krizi Saha Gözlemleri Işığında Barış Arayışı” ve “Sudan İç Savaşı ve Barış için Entegrasyonun Önemi” başlıklı konuşmalar gerçekleştirildi.

İkinci bölümde katılımcılar, barışın sağlanmasına yönelik düşüncelerini dile getirdi.