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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki minibüs yandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay y...