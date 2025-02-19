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İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
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İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi

- Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, başta Mecidiyeköy olmak üzere Altunizade ve Uzunçayır gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

​​​​​​​Kentte öncelikle kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.

Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor.

Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

– Trafikteki yoğunluk sürüyor

Öte yandan, trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor.

Avrupa yakasında Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sultangazi'de de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı gözleniyor.

Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar yağışa bağlı olarak güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Yoğun

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