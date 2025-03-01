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Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi
Şeyh Galib’in başyapıtı “Hüsn ü Aşk”, çizgi romana uyarlandı haberi
Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi
Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi
Kırklareli’nde dilencilere yönelik denetim yapıldı haberi
Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi
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İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy'de trafik güvenl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi

İstanbul'da ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve sürücüye 52 bin 712 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp, “dur” ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Aracının plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü Ö.F.K. gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücüye 52 bin 712 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Ö.F.K'nin 5 yıl içerisinde iki kez “drift atmak” maddesini ihlal ettiğinden sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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