İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi

İstanbul'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelinin, otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücü Y.E.U'nun kullandığı aracın önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.

Ekipler, M.E.A. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.