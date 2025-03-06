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Üsküdar’da Kent Lokantası ve Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı haberi
Sakarya’da düzenlenen panelde bağımlılıkla mücadele ele alındı haberi
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
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İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da trafikte makas atan ve bir sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı haberi

İstanbul'da, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şile Otoyolu'nda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelinin, otoyolda aracıyla makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen ve selektör yaparak kendisini uyaran sürücü Y.E.U'nun kullandığı aracın önüne kırıp, silah göstererek sürücüyü tehdit ettiğini belirledi.

Ekipler, M.E.A. olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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