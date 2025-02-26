İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi

Sabah saatlerinde T-1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferlerin gecikmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

T-1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Zeytinburnu ve Fatih'teki bazı duraklarında tramvay seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

İşe ve okullarına gitmek isteyenler, tramvaya binmek için geldikleri duraklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bu arada, tramvay hattının Cevizlibağ ve Yusufpaşa duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.