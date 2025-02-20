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İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
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İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.İstanbul için yapılan uyarıların ardından dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Küçük...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul için yapılan uyarıların ardından dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Küçükçekmece'de kar aralıklarla etkili oluyor. Yağışın etkisiyle araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz ilçesinde başlayan yağış, caddeleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Ümraniye ve Üsküdar'ın yüksek kesimleri de karın etkisi altında kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, aniden bastıran yağışla kısa süre içerisinde beyaza büründü.

Sürücüler, karla kaplı yollarda dikkatle ilerlemeye çalışıyor.

Kar

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