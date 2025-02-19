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İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
Balıkesir’de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi
Emlak Konut’tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya haberi
Edirne’de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi
Sakarya’da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor haberi
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Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
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İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi

- Özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent geneline yayılmaya başladı - Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 69'u ulaştı.

Havalimanı
İstanbul
Kar
Kar Yağışı
Yol

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