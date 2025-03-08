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İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.Taksim Eğitim ve Ara...