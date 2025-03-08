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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli’de konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Oyuncu ve yazar Devrim Yakut, okurlarıyla bir araya geldi haberi
AK Parti İstanbul Kadın Kolları, savaşlarda ölen kadınlar anısına fidan dikti haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Bursa’da kadınlar ve çocuklar pembe kağıt uçak uçurdu haberi
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İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi haberi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.Taksim Eğitim ve Ara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi haberi

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi.

Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen grup, buradan Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Açıklama sonrası bazı kişilerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek, önlemler için gerekli talimatları verdiği öğrenildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

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