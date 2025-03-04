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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 50. yılına özel konser düzenlendi haberi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da geleneksel iftar sofraları kuruyor haberi
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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 50. yılına özel konser düzenlendi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın (TMDK) 50. yılı kutlandı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "50. Yıl Gala...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 50. yılına özel konser düzenlendi haberi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın (TMDK) 50. yılı kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan “50. Yıl Gala Konseri” Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, iki buçuk asırlık köklü geçmişiyle, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında Türkiye'nin ilerlemesine önemli katkılarda bulunmuş bir eğitim kurumu olarak İTÜ'nün yarım asırdır Türk müziği eğitimindeki öncülüğünü sürdürdüğünü söyledi.

Konservatuvarın sanat ve bilim alanlarında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Mandal, “Üniversitemizin 'sorumluluk ve etki odaklı bir araştırma üniversitesi' vizyonu doğrultusunda, bilim, sanat ve teknoloji disiplinlerinin birleşiminden doğacak yenilikçi çözümlerle, toplumsal sorunlara duyarlı ve küresel ölçekte etki yaratacak projeler geliştirmeyi, aynı zamanda Türk müziği alanında öncü çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı 1975'te kurulan ve 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kuruluş amacına uygun olarak 50. yıl kutlamaları yaptıklarını, konser programının ise 3 Haziran 1981 tarihinde Atatürk'ün 100. doğum yılı münasebetiyle düzenlenen “Atatürk Korosu Konseri”nin bir tekerrürüyle sahnelendiğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdür Yardımcısı Enver Merallı da “Bizleri bir araya getiren bu müstesna etkinlik, kuruluşundan bugüne aile sıcaklığını ve birlik beraberlik ruhunu bir eğitim kurumunun disiplini ve özgüveni ile birleştiren konservatuvarımızın yarım asırlık coşkun ruhunun olgun ve güzel bir meyvesidir.” değerlendirmesini yaptı.

Konserlerin yanı sıra özel günlerde, anma ve kutlamalarda, eğitim ve faaliyetlerde, proje ve etkinliklerde İTÜ TMDK'nın yanında olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Merallı, “Konserimiz başta olmak üzere 50. yıl etkinliklerinin tümünde emeği geçen herkese bakanlığımdaki çalışma arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç biliyorum. İnanıyorum ki bu kutlu meşaleyi devralan genç öğrencilerimiz ve sanatçılarımız zengin musikimiz ve seçkin kültürümüzü her daim daha ileriye taşımak konusunda bir an bile tereddüt göstermeyeceklerdir.” görüşünü paylaştı.

İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü kurucusu, besteci ve müzikolog Prof. Yalçın Tura ise “Bugüne gelmemizi sağlayan rahmetli Ercümend Berker olmak üzere, bugün büyük çoğunluğu aramızda olmayan kurucu yönetim kurulumuzun gayretlerini unutmamamız lazım. Bu güzel 50. yılı coşku içinde kutlayalım ve 100. yıla şimdiden hazırlanalım. İnanıyorum ki TMDK, 50. yılında aldığı güçle büyük atılımı gerçekleştirecek ve bizi 100. yıla çok daha parlak başarılarla götürecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde panel, seminer, konser, dans gösterisi gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. “Geleneksel Pilav Günü” etkinliğinin ise mayıs ayında yapılması planlanıyor.

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