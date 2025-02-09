SON DAKİKA
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi
İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi
İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.Dervişoğlu, yaklaşık 1,5 saat süre...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

Dervişoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretlerinin ardından cezaevinin çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toktaş ve Özdağ'ın sağlık durumlarının gayet iyi ve morallerinin yüksek olduğunu dile getiren Dervişoğlu, iki ismin de demokrasiye, hukuka ve adalete olan bağlılıklarını kendisine ifade ettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, “Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ben ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatap oldukları soruşturmaların muhtevasıyla ilgili de bilgi aldım.” dedi.

Soruşturmalar kapsamında bu insanların gözaltına alınmalarının bile mümkün olmadığını ileri süren Dervişoğlu, bunların Türkiye'de “haksızlıklara karşı ses çıkaranların susturulmasına yönelik eylemler” olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, siyasetin, sivil toplumun, aydınların ve sanatçıların buna sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydederek, “Her zaman söylüyorum, 'Hiçbir silah sahibine sadık değildir.' Yargıyı silah olarak kullananlar bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa bir gün gelir, o silah kendilerini vurur.” diye konuştu.

Dervişoğlu'nun basın açıklamasında Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu ve bazı partililer de yer aldı.

Parti

İlgili Haberler

İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:24

İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi

Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:20

Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi

“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:10

“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:00

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi

Edirne’den kısa kısa haberi Edirne’den kısa kısa haberi Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi