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Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi

İSTANBUL (AA) - Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul uçuşlarını başlatan Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetlerini üstlendi.TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ANA'nın ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, İstanbul uçuşlarını başlatan Japonya'nın önde gelen hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) yer hizmetlerini üstlendi.

TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ANA'nın İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlarda yer hizmetleri operasyonlarının sağlanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“TGS olarak ANA'nın İstanbul operasyonlarına güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak, İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuğunu en iyi şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, TGS'nin uluslararası hava yolu şirketlerine sunduğu yüksek standartlı hizmetlerin bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendiren önemli bir adım niteliği taşıyor. TGS Yer Hizmetleri AŞ olarak ANA'ya 'Ülkemize hoş geldin.' diyor, ANA'yı İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Hava
Hizmetleri
İstanbul

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