Kadıköy’de otomobilden restorana torpil atan şüpheli yakalandı haberi

Kadıköy'de seyir halindeki otomobilden restorana torpil atan şüpheli hakkında ''genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek'' suçundan adli işlem başlatıldı.
Acıbadem Mahallesi'ndeki restorana seyir halindeki araçtan torpil atılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen 19 yaşındaki şüpheli B.D. yakalandı.
Emniyetteki sorgusunda, torpili eğlence amaçlı attığını, herhangi bir kastı olmadığını söyleyen B.D. hakkında “genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüpheli, dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.
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