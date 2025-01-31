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Kağıthane’de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti haberi
Balıkesir’de 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şüphelinin evine giden polis darbedildi haberi
Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu’nu transfer etti haberi
Bozcaada’da 36 turizm işletmesi mühürlendi haberi
Eyüpsultan’da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi haberi
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada ölen sürücü defnedildi haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali başladı haberi
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Kağıthane’de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaşamını yitirdi. Mehmet Akif Mahallesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde, 34 MCH 133 ve 34 MK 4774 plakalı motosikletler ile plakasız bir motosikletin karıştı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti haberi

Kağıthane'de 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Mahallesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde, 34 MCH 133 ve 34 MK 4774 plakalı motosikletler ile plakasız bir motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kazada devrilen plakasız motosikletten savrulan sürücü S.C.Ş'nin (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

S.C.Ş'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklet

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