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Kağıthane’de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 3 motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaşamını yitirdi. Mehmet Akif Mahallesi D-100 kara yolu Edirne istikametinde, 34 MCH 133 ve 34 MK 4774 plakalı motosikletler ile plakasız bir motosikletin karıştı...