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Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi
Çanakkale’de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi haberi
Pendik’te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Şoförler Odası’ndan UKOME’nin zam kararına tepki haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
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Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi

- Üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi

Kağıthane'de bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, üst katta yaşayan 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdivenli araç yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen ve ilk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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