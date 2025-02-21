Kağıthane’de bir apartmanda elektrikli sobadan yangın çıktı haberi

Kağıthane'de bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında elektrikli sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, üst katta yaşayan 3 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdivenli araç yardımıyla kurtardı.
Dumandan etkilenen ve ilk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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