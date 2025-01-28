Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi

İSTANBUL (AA) – Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.
Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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