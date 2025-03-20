Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi haberi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kurulu bulunan Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Fabrika tesislerinde düzenlenen iftar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Kale Grubu Kurucusu merhum Dr. Hacı İbrahim Bodur için dua edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’a teşekkür etti.

Zeynep Bodur Okyay da rahmet ve bereket iklimi ramazanın hanelere ve iş yerlerine bereket, ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

İftara, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan ve şirket çalışanları katıldı.