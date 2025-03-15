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KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, 15 Mart itibarıyla Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz'in tamamı ve İç Anadolu'nun bazı illerinde sazan ve yayın balıkları için başla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi

Kocaeli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, 15 Mart itibarıyla Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz'in tamamı ve İç Anadolu'nun bazı illerinde sazan ve yayın balıkları için başlayan av yasağına tüm amatör balıkçıların uymasını istedi.

Uztürk, AA muhabirine, 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, sazangillerin bulundukları illerin, çevresel ve iklimsel şartları göz önüne alınarak 4 bölgeye ayrıldığını belirterek, üçer aylık dönemler halinde sazangiller avcılığının yasaklandığını kaydetti.

Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki tüm iller ile İç Anadolu'nun bazı illerindeki iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihlerinde sazan ve yayın avının yasak olduğu bilgisini veren Uztürk, bu dönemlerde bilinçsizce avlanan amatör balıkçıların yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep olacağını dile getirdi.

Uztürk, özellikle iç sulardaki popülasyonun korunması için tüm amatör balıkçıların duyarlı olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Av yasağıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine içindeyiz. Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

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