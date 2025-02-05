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Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
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Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
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Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi
Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi
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Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi

- Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık: - "Bu başarı, işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı ve halkımızın hizmet kalitemize güvenini açıkça ortaya koyuyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi

Kamil Koç, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde karayolu taşımacılığı kategorisinde en itibarlı marka ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre işbirliğinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen, pazarlama ve iletişim sektörünün prestijli etkinliğinde, 2024 yılının en itibarlı markaları halk jürisinin oylarıyla belirlendi.

“İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması kapsamında 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 70'ten fazla kategoride yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ve ve bu başarının paydaşları reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları, İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kamil Koç, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde karayolu taşımacılığı kategorisinde yılın en tibarlı markası seçildi. Kamil Koç, üst üste 4. kez bu prestijli ödülü kazanarak zirvedeki yerini korudu.

– Motivasyon kaynağımız halkın takdiri”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, yıla prestijli bir ödülle başladıklarını, Cumhuriyetin köklü markası olarak 1926 yılında çıktıkları yolda halkın takdirini, her zaman en önemli motivasyon kaynağı olarak gördüklerini belirtti.

Işık, “'100 Yıla 1 Kaldı' dediğimiz bir dönemde, halkımızın oylarıyla sektörümüzün en itibarlı markası seçilmek, bizler için ödüllerin en değerlisi. Sunduğumuz hizmet kalitesi nedeniyle bizleri tercih eden ve bir asra yakın süredir sürdürdüğümüz bu yolculukta bizleri hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu başarı, işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı ve halkımızın hizmet kalitemize güvenini açıkça ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Kamil Koç olarak son dört yılda “dört dörtlük” hizmet kaliteleriyle bu başarıya imza attıklarını kaydeden Işık,”Zirvedeki konumumuzu daha da güçlendiren bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımızı, paydaş ve iş ortaklarımızı tebrik ediyorum. 100. yılımıza güçlü adımlarla ilerlerken, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kamil Koç olarak sektörlerinin güçlü bir markası olduklarına değinen Işık, şunları kaydetti:

“Bu çatı altında, ilk günden bugüne yol arkadaşlarımıza eşsiz bir seyahat keyfi sunma hedefiyle çalıştık. Bir taraftan, ülkemizin dört bir yanında hizmet kalitemizi herkes için ulaşılabilir hale getirmeye gayret ederken, diğer yandan da sınırlarımızı da aşarak bayrağı hep daha ileriye taşımayı hedefledik. Seyahat sektöründe konforlu yolculuğun ve kaliteli hizmetin öncülüğünü yapan bir marka olarak yeni yılda da yine dijitalleşme başta olmak üzere müşteri memnuniyetinden verimliliğe, hizmet kalitesinden yeni işbirliklerine kadar farklı alanlarda 100 yılımıza yaraşır projelerle yol almaya devam edeceğiz.”

Halk
Hizmet
Koç
Marka
Yol

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