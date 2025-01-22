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“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de evinde 3 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı haberi
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Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kapıkule’de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı haberi

EDİRNE (AA) – Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sınır kapısından yurda giriş yapan F.T'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta yolcu olarak bulunan M.K'nin üzerinde ise vücuduna sardığı paketlenmiş halde 3 kilo 150 gram kokain tespit edildi.

Gözaltına alınan F.T. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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