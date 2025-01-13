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Edirne’de kar yağışı tesirli oluyor
Balıkesir’de gerçekleşen operasyonlarda 45 sistemsiz göçmen yakalandı
Sakarya’da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi
Çanakkale’de arabanın çaya düşmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Kocaeli’de defnedildi
Bakan Kacır, Entertech İstanbul Teknokent’in yeni binasının temel atma merasiminde konuştu:
Edirne Jandarma Kumandanı Ermiş AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Manyas’ta çıkan yangında bir mesken kullanılamaz hale geldi
CHP’li Zeybek’ten Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın gözaltına alınmasına ait açıklama:
Sakarya’dan kısa kısa
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Karacabey’de 1 yılda 252 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Karacabey’de 1 yılda 252 kişi tutuklandı

BURSA (AA) – Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucunda, asayiş olaylarında 2024 yılında 2023 yılına nazaran yüzde 60,1’lik azalma yaşanırken, hataları aydınlatma oranı ise yüzde 64’ten yüzde 91,5’e ulaştı.

İlçede 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri ortasında, şahıslara karşı işlenen hatalarda yüzde 18,7'lik azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise 96,3’ten yüzde 98,4’e ulaştı.

Evden hırsızlık olaylar ise 125 olaydan 30 olaya düşmüş olup, olay sayısında yüzde 76’lık azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise yüzde 52’den yüzde 76,7’ye yükseldi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2024 yılında yapılan operasyon ve çalışmalarda 194’ü hırsızlık, 72’si dolandırıcılık, 16’sı cinsel hatalar, 22’si yağma, 93’ü narkotik, 458’i başka cürümlerden olmak üzere toplamda 855 kişi yakalandı.

Yine 2024 yılı içerisinde devam eden çalışmalarda 58 adet tabanca, 20 adet pompalı tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca ve 1007 adet fişek, 482 adet uyuşturucu hap, 813 gram esrar, 2 kilo 209 gram sentetik uyuşturucu, 151 bin 180 adet doldurulmuş makaron sigara, 1248 adet bandrolsüz sigara paketi ve 153 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adet

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