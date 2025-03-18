Karacabey’de motosiklet sürücüleri denetlendi haberi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir kara yolunda yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücülere toplam 22 bin 687 lira ceza yazıldı. Bazı motosikletler de trafikten men edildi.

Uygulamanın ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.