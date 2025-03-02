Karasu Limanı’nda tahıl deposunun duvarı çöktü haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı’ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde betonu çöktü. Çökme sonucu tonlarca tahıl, caddeye döküldü.
Liman ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vinçler yardımıyla tahılları topladı.
Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi