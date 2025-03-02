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Kocaeli’de budadığı ağaçtan düşen kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan ambulanstaki hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
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Karasu Limanı’nda tahıl deposunun duvarı çöktü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı’ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde bet...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karasu Limanı’nda tahıl deposunun duvarı çöktü haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı’ndaki deponun duvarının çökmesi sonucu tahıllar yola döküldü.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki liman içerisinde özel bir işletmeye ait tahıl depolarından birinin perde betonu çöktü. Çökme sonucu tonlarca tahıl, caddeye döküldü.

Liman ekipleri, yolu trafiğe kapatarak vinçler yardımıyla tahılları topladı.

Toplanan tahıllar, tırlara doldurularak başka bir depoya taşındı.

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