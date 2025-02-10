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Çanakkale’de 240 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Mudanya’da deprem panelleri düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Üretimi artırılan Çallıdere balının ihraç edilmesi hedefleniyor haberi
Bursa’da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi
“Golden Horn Brass” grubu Bursa’da konser verdi haberi
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Karavanke Tüneli 2026’nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak haberi

- Cengiz İnşaat Proje Müdürü Mert Çevik: - "Üstyapı çalışmalarına odaklanarak Karavanke Tünel'ini 2026'nın ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale getireceğiz."

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karavanke Tüneli 2026’nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak haberi

Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından gerçekleştirilen Karavanke Tüneli'nde altyapı çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Slovenya üzerinden Avusturya'ya ulaşan ve Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta kabul edilen Karavanke Tüneli projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Alp Dağları'nda stratejik bir geçiş noktası olan Karavanke Tüneli, mekanik ve asfalt tabakaları, beton yol imalatları, epoksi boya imalatları, tünel aydınlatma ve havalandırma sistemleri ve diğer elektromekanik sistemlerle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından 2026'nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak.

Slovenya sınırları içinde inşa edilen en uzun karayolu tüneli olan ve Alp Dağları'ndaki Hrusica bölgesinde yer alan Karavanke Tüneli'nin toplam uzunluğu 7 bin 822 metre olacak.

Projede Cengiz İnşaat, Slovenya sınırları içinde kalan 3 bin 446 metrelik kısmı inşa ederek, Slovenya'da bir Türk yüklenici firma tarafından hayata geçirilen altyapı projesine imza atmış olacak.

Karavanke Tüneli projesindeki elverişsiz koşullara rağmen şirket, Avrupa'nın önemli ulaşım projesinde Türk müteahhitlik sektörünü başarıyla temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz İnşaat Proje Müdürü Mert Çevik, geçen yıl nisan ayında yapılan ışık görme töreni sonrasında çok kısa sürede, tünel temel ve invert betonu, nihai kaplama betonu, tavan plakaları ve kablo kanallarını tamamladıklarını belirtti.

Çevik, Karavanke Tüneli'nin, 8 ülkenin ulaşımını etkilerken, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve turizm akışlarının gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulaldı.

Böylesine stratejik bir projede yer almaktan ve önemli kilometre taşlarını başarıyla geçmekten gurur duyduklarını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

“Kasım ayında tüneli teslim ettiğimiz elektromekanik sistem yüklenicisi Avusturyalı şirketle işlerimizi eşzamanlı olarak ilerletiyoruz. Şimdi, üstyapı çalışmalarına odaklanarak Karavanke Tünel'ini 2026'nın ilk çeyreğinde kullanıma hazır hale getireceğiz. Tünel açıldığında, 1991'de tamamlanan ve halihazırda faaliyette olan diğer tünelin renovasyonu yapılacak ve bu süre içinde bizim tünelimiz tek tüp olarak gidiş geliş için kullanılacak. Eski tünelin renovasyonu tamamlandığında ise bizim tünelimiz sadece Slovenya-Avusturya yönü için trafiğe açılacak.”

Projenin 120,2 milyon avro ihale bedeliyle alındığını ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini hatırlatan Çevik, “Proje kapsamında gişelerden tünele kadar gelen yolun yanı sıra, 165,2 metre uzunluğunda ardgermeli bir köprü ile tünelin havalandırma, aydınlatma ve diğer elektromekanik sistemlerinin yönetiminin yapılacağı portal binasını ve 1000 metrekarelik 3 katlı idare binasını da tamamladık. 175'i Türk 225 kişinin istihdam edildiği tünel trafiğe açıldığında, diğer tünelin renovasyon dönemi olan üç yılda toplam 15 milyon aracın geçmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İnşa
Karavanke Tüneli
Proje
Tünel
Tüneli

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