Kariyer.net’in “Adını Koyalım” hareketi, ödül kazandı haberi

Kariyer.net'in “Adını Koyalım” hareketi, 2025 Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iLab grup şirketlerinden istihdam platformu Kariyer.net'in iş dünyasında cinsiyete dayalı eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği projesi, ödülle taçlandırıldı.

Adını Koyalım hareketi, 2025 Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ödül kazandı.

Şirketin 2023'te başlattığı hareket, iş dünyasında sıkça karşılaşılmasına rağmen Türkçe'de tam karşılığı bulunmayan “mansplaining”, “gender pay gap”, “gender division of labor” gibi cinsiyet eşitsizliği kavramlarını gündeme taşıyarak, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda harekete geçen Kariyer.net, karşılığı bulunmayan kavramlar için Türkçe seçilen önerileri internet sitesinde oylamaya sundu. Bu yöntemle şirket, bu kavramlara dikkat çekmenin yanı sıra iş dünyasındaki eşitsizlikleri somut verilerle ortaya koymak için sahip olduğu geniş veriyi analiz ederek, araştırma da gerçekleştirdi. 2025 analizleri, kadınların aynı iş için erkeklere kıyasla ortalama maaş beklentisinin yüzde 19 daha düşük olduğunu ve cinsiyet eşitsizliğinin, önemli bir sorun olduğunu ortaya çıkardı.

– “Eşitsizlikleri görünür kılmayı amaçladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Ezgi Kargan, bu hareketle, iş dünyasında cinsiyete dayalı eşitsizlikleri görünür kılmayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Hareketin, bir farkındalık kampanyası ve çözüm odaklı bir adım olduğuna değinen Kargan, “İş hayatında kadınların karşılaştığı eşitsizlikleri tanımlamak ve bunları gidermek için çaba gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın 'Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü' ile takdir edilmesi, bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Kariyer.net olarak, iş dünyasında fırsat eşitliğini sağlamak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.