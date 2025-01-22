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Bilecik’te “7 Bölge 7 Köy Okulu” projesi çocukların yüzünü güldürüyor haberi
İpsala Sınır Kapısı’nda antika niteliği taşıyan çok sayıda eşya ele geçirildi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı haberi
Kağıthane’de kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar bulundu haberi
Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
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Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi

İSTANBUL (AA) – Karmod, Bodrum'da turizm sektöründe hizmet veren otelin çalışanları için lojman projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 40 personelin konaklayacağı konteyner lojmanların kurulumu, 3 gün içinde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, güvenli prefabrik lojman yapılarıyla, personel barınması gibi turizm sektörünün önemli bir ihtiyacına çözüm getirdiklerini belirtti.

Karaküçük, “Konut kira rayiçlerinin çok yüksek seyrettiği turizm bölgelerinde sektörde hizmet veren çalışanların barınma ihtiyacı, tesis sahipleri için en önemli sorunu oluşturuyor. Konteyner ve prefabrik yapılarımızla, sektörün bu sorununa kalıcı ve güvenli çözüm getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ön üretimli modele sahip lojman yapılarında kurulumun, tesis bölgelerinde çok kısa sürede ve gürültüsüz yapılabildiğine değinen Karaküçük, “Çok yakında bulunan turizm tesisinde hizmetler kesintisiz devam ederken, lojman kurulumu kısa zamanda sessizce tamamlanabiliyor. Yapılar, belirlenen zemine konulmasının ardından oturuma hazır hale geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karaküçük, ön üretimi modern tesislerde gerçekleştirilen lojman yapılarıyla, çalışanlara güvenli barınma ortamı hazırladıklarını, yapıya özel projeli elektrik tesisatında, en iyi kalitede malzeme ve armatürler kullanıldığını bildirdi.

Tesisat uygulamalarının, kalite kontrol sistemi altında tesislerde yapıldığından bahseden Karaküçük, “Yangın güvenliğine sahip yapılarımız, duvardan çatıya sandviç panel kullanımıyla iklimlendirme açısından da konforlu mekanlar sunuyor. Konteyner yapılarımızla, otel çalışanlarına ergonomisi yüksek güvenli lojmanlar hazırlıyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Lojman projelerinin beş bloktan oluştuğuna değinen Karaküçük, her biri iki katlı blokların her katında iki ayrı oda ile tuvalet ve duş ünitelerinin yer aldığını, toplam 20 oda inşa edildiğini aktardı.

Güvenli
Lojman
Tesis

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