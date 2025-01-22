Karmod, Bodrum’da otel çalışanları için lojman inşa etti haberi

İSTANBUL (AA) – Karmod, Bodrum'da turizm sektöründe hizmet veren otelin çalışanları için lojman projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 40 personelin konaklayacağı konteyner lojmanların kurulumu, 3 gün içinde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, güvenli prefabrik lojman yapılarıyla, personel barınması gibi turizm sektörünün önemli bir ihtiyacına çözüm getirdiklerini belirtti.

Karaküçük, “Konut kira rayiçlerinin çok yüksek seyrettiği turizm bölgelerinde sektörde hizmet veren çalışanların barınma ihtiyacı, tesis sahipleri için en önemli sorunu oluşturuyor. Konteyner ve prefabrik yapılarımızla, sektörün bu sorununa kalıcı ve güvenli çözüm getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ön üretimli modele sahip lojman yapılarında kurulumun, tesis bölgelerinde çok kısa sürede ve gürültüsüz yapılabildiğine değinen Karaküçük, “Çok yakında bulunan turizm tesisinde hizmetler kesintisiz devam ederken, lojman kurulumu kısa zamanda sessizce tamamlanabiliyor. Yapılar, belirlenen zemine konulmasının ardından oturuma hazır hale geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karaküçük, ön üretimi modern tesislerde gerçekleştirilen lojman yapılarıyla, çalışanlara güvenli barınma ortamı hazırladıklarını, yapıya özel projeli elektrik tesisatında, en iyi kalitede malzeme ve armatürler kullanıldığını bildirdi.

Tesisat uygulamalarının, kalite kontrol sistemi altında tesislerde yapıldığından bahseden Karaküçük, “Yangın güvenliğine sahip yapılarımız, duvardan çatıya sandviç panel kullanımıyla iklimlendirme açısından da konforlu mekanlar sunuyor. Konteyner yapılarımızla, otel çalışanlarına ergonomisi yüksek güvenli lojmanlar hazırlıyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Lojman projelerinin beş bloktan oluştuğuna değinen Karaküçük, her biri iki katlı blokların her katında iki ayrı oda ile tuvalet ve duş ünitelerinin yer aldığını, toplam 20 oda inşa edildiğini aktardı.