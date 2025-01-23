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Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
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Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Çankaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, “Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül'ün “Düşmüş diktatör” karesine oy veren Çankaya, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde İsmail Kaplan'ın “Tek Dosya” isimli fotoğrafını seçti.

Çankaya “Haber” alanında Barış Seçkin'in “Dış işleri” isimli fotoğrafını tercih ederken, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule” karelerini oyladı.

Son olarak “Spor” kategorisini inceleyen Çankaya, oyunu Gökhan Balcı'nın “Minnettarlık” fotoğrafından yana kullandı.

– “Liderimizin uluslararası platformda saygı gördüğünü görmek gurur vericiydi”

Çankaya, oylama sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansına teşekkür ederek, “Doğal yaşam kategorisinde Kars'taki kazların yer aldığı fotoğrafın kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Çankaya, oylamada seçtiği fotoğraflara ilişkin şu görüşleri paylaştı:

“Fotoğrafta önde bir lider var, arkasında da onu takip eden bir düzen içinde çalışan diğer kazlar. Bu görüntü beni gerçekten çok etkiledi ve bu kareyi seçtim. İstanbul'un en güzel görsellerinden biri olarak, Galata Kulesi, cami silueti ve dolunayın buluştuğu mükemmel bir manzarayı gördüm. Gece çekilen bu fotoğraf, büyüleyici bir güzelliği ortaya koyuyor.”

Çankaya, spor kategorisinde Real Madrid'de forma giyen Türk futbolcu Arda Güler'in gol sevincini yansıtan fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Attığı gol sonrası sevincini parmağıyla “Elif” işareti yaparak ifade etmesinin kendisini derinden duygulandırdığını belirten Çankaya, “Böyle bir gol atıp, böyle anlamlı bir sevinç yaşatması Türk nesilleri için gurur vericiydi. Kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Çankaya, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir kareye de dikkati çekerek, Esed rejiminin devrilmesini simgeleyen fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Suriye'deki “Düşmüş Diktatör” karesinin kendisini etkilediğini vurgulayan Çankaya, “Bu fotoğraf karesi bir dönemin kapanışını temsil ediyordu, bu nedenle bu kareyi seçtim.” yorumunda bulundu.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası bir etkinlikte diğer liderler tarafından ayakta dinlendiği fotoğrafı oyladığını ifade eden Çankaya, “Bu karede, liderimizin uluslararası platformda saygı gördüğünü görmek gurur vericiydi.” ifadesini kullandı.

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