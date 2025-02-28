Karsan, İtalya’ya yıl sonuna kadar 42 “e-ATAK” teslim edecek haberi

Karsan, İtalya'nın Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile imzaladığı sözleşme kapsamında, 42 adet yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın Avrupa'da son 4 yılı sınıfında satış lideri olarak kapatan elektrikli otobüs modeli e-ATAK, dünya çapındaki kullanım alanı ve araç parkını hızla genişletmeye devam ediyor.

İtalya'ya 250'nci elektrikli aracını geçen ay teslim eden Karsan, ülkenin Napoli şehrini de içine alan Campania bölgesinde ihale kazandı. Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile sözleşme imzalayan firma, 42 e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edecek.

Yolcu konforunu ön planda tutarak tasarlanan Karsan e-ATAK, alçak tabanıyla yaşlılar ve çocuklu ailelerin araca iniş ve binişlerini kolaylaştırırken, rahat koltukları ve geniş koltuk arası mesafesiyle de yolcularına konfor sağlıyor.

8 metre uzunluğuyla şehir içi kullanımında avantaj sağlayan Karsan e-ATAK, 52 kişilik yolcu kapasitesi sunuyor. 230 kilovat gücündeki elektrikli motoru, ürettiği 2500 nanometrelik maksimum torkla tam yük altında dik yokuşlarda aracın ilerlemesini sağlarken, 300 kilometreye varan menzil sunuyor. Bataryanın 3 ile 10 saat arasında şarj edilebilme özelliği de aracın gün içerisindeki sefer sayısını artırıyor.

– İtalya'daki Karsan araç parkı 300 araca yaklaşacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, İtalya'nın çok önem verdikleri bir pazar olduğunu, yerli bir marka olarak ihaleyi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Baş, “2025 sonuna kadar tamamlamayı planladığımız teslimatla, Karsan olarak İtalya'daki elektrikli araç parkımız 300 adede yaklaşacak. İki parti halinde gerçekleştireceğimiz teslimatlarla, Campania bölgesindeki ağırlığımızı büyük ölçüde artıracağız. Napoli gibi büyük bir şehrin de içerisinde bulunduğu bu bölgede daha önce 8 adet e-ATAK teslimatı yapmıştık. Yeni teslimatlarla, Campania Bölgesi'ndeki araç parkımız 50 araca ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

Campania bölgesinin toplu ulaşımda elektrikli araçlara yeni geçiş yaptığına değinen Baş, bu süreçte Karsan e-ATAK'ları tercih etmelerinin, kendileri için gurur verici olduğunu bildirdi.

e-ATAK'ın, üst düzey yolculuk konforu sağlamanın yanı sıra çevreci yapısıyla öne çıktığına işaret eden Baş, “Kısa bir süre önce Floransa Büyükşehir Belediyesi'ne 12 adet e-JEST teslimatı gerçekleştirerek ülkedeki elektrikli araç parkımızı 250 adede çıkarmıştık. İtalya'nın 11 bölgesinde yer alan 23 şehrinde, Karsan e-JEST, e-ATAK ve e-ATA modellerimizle toplu ulaşımın dönüşümünü sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.