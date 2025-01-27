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Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi
Tekirdağ’da bir kişi evinde ölü bulundu haberi
Yemeksepeti, Altın Lider Ödülleri’nde çifte başarı elde etti haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi
GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi
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Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) – Kartal'da bitişiğinde yürütülen inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi.

Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışması esnasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine adrese gelen Kartal Belediyesi görevlileri inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, 7 katlı binada oturan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Kartal Belediyesince bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek verilirken, dairelerdeki eşyalar yük taşıma asansörü yardımıyla nakliye kamyonlarına yüklendi.

Belediye ekiplerince binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı, çıkacak sonuca göre apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Bina

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