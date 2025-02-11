Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi

Kartal'da bir süredir kayıp olarak aranan kişi, inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Müslüm Gedik'i arama çalışması yürüttü.
Gedik, Esentepe Mahallesi Hazal Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı binanın asansör boşluğunda oluşan su birikintisinde ölü bulundu.
Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.