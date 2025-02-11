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Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi
Bilecik’te öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştı haberi
İBB’den “Tech İstanbul Demo Day’25” etkinliği haberi
TCMB Başkanı Karahan’dan toplumsal refaha katkıda fiyat istikrarı vurgusu: haberi
Edirne’de mimarlık öğrencileri, asırlık yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladı haberi
sahibinden.com, teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’yi tanıttı haberi
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi
Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
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Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir süredir kayıp olarak aranan kişi, inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Müslüm Gedik'i arama çalı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi

Kartal'da bir süredir kayıp olarak aranan kişi, inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Müslüm Gedik'i arama çalışması yürüttü.

Gedik, Esentepe Mahallesi Hazal Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı binanın asansör boşluğunda oluşan su birikintisinde ölü bulundu.

Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

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