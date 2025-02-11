Paylaş

Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir süredir kayıp olarak aranan kişi, inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Müslüm Gedik'i arama çalı...