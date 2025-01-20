SON DAKİKA
Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi

Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi

SAKARYA (AA) – Taraklı Kaymakamlığına 16 ay vekalet eden Burak Serttaş ve eşi İlçe Emniyet Amiri Komiser Gökçe Serttaş için veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Habib Önel, İlçe Emniyet Amir Vekili Uğur Doğan, daire müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Serttaş, Taraklı'da 16 aylık birlikteliğin sonuna geldiklerini, her kaymakam vekilinin geçirdiği süreci tamamlayarak Ankara ve İngiltere'de eğitim programları olduğundan ilçeye veda ettiklerini söyledi.

Göreve Taraklı'da başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirten Serttaş, “Annemin duası kabul olmuş diyorum. Bu bir veda gibi gözükse de bu bir veda değildir. Bu bir başlangıçtır. Burada sayısızca dost edindik. Tabii ki de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Taraklı için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Makamlar mevkiler hep bakidir ama emanetçiler değişir. İbrahim başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Kimi zaman mutlu olduk kimi zaman gururlandık.” diye konuştu.

Pilavcı da ülkenin hemen her bölgesinde Taraklı'da kaymakamlık yapmış birçok vali ve üst düzey bürokratların bulunduğunu belirterek, “Taraklı'nın geleceği ile ilgili güzel işler olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin huzurunda onlara da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımla 16 aylık süreçte birlikte güzel işlere imza attık. Vekalet değil asil kaymakam gibi bir süreç geçirdik. Kendisi de artık iyi bir Taraklılıdır. İnşallah Taraklı'yı unutmayacaklar. Emekleri hizmetleri güzel dostluğu için kendisine ve eşine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Veda yemeğinin ardından Kaymakam Serttaş’a Belediye Meclis kararı ile “Fahri Hemşehrilik Belgesi” ve çeşitli hediyeler takdim edildi, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Taraklı

İlgili Haberler

Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 15:28

Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi

Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 15:00

Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi

Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 14:16

Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi

Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 14:12

Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 14:04

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi

Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 14:00

Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi

Galatasaray Kulübü ile içecek markası Sultan arasında sponsorluk anlaşması imzalandı haberi Galatasaray Kulübü ile içecek markası Sultan arasında sponsorluk anlaşması imzalandı haberi Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi