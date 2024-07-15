Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin ev sahipliğinde düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonundan (ACES Europe) 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki tenis kortlarında yapıldı.

Kayseri’de ilk kez düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası’na 17 kategoride 18 ilden 204 sporcu katıldı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.