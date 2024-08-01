Kayseri’de polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, aracın bagajındaki bavulların içinde 41 kilo 400 gram skunk maddesi bulundu. Şüpheliler A.U. (29) ve M.D. (32) gözaltına alındı.