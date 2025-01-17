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İnegöllü mobilya üreticileri bu yıl ABD pazarına odaklanacak
MediaMarkt ve TEGV işbirliğiyle Hatay’daki çocuklara etkinlik düzenlendi
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza
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Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
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Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza

ANKARA (AA) – Kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı.

Bakanlık ekiplerinin denetimleri sonucunda, kentsel atık suları arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

12 Ocak'ta Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin, 6-10 Ocak'taki müsilaj denetimlerinde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Atık suların denizdeki sıcaklık, azot ve fosfor artışına neden olarak müsilaj oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerini tespit ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, “Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun.” ifadeleri hatırlatıldı.

Arıtma
Atık
Belediye

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