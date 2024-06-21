Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Osman Ç. yönetimindeki 06 FG 7096 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda, Mehmet G. idaresindeki 34 GZP 750 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan İdilnur Ç, Ayça Sena K, Tülin G. ve Yiğitalp Gazi G. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.