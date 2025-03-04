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Bursa’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı haberi
Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da geleneksel iftar sofraları kuruyor haberi
Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı haberi
Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi
Edirne’de sınır hattına duvar yapılacak haberi
AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi
Sakarya’da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi
STM, “O Gün Bugün” video serisini başlattı haberi
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Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı birinci birleşimi yapıldı.Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Dingiloğlu Parkı Engelsiz Yaşam Park Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapıl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı birinci birleşimi yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Dingiloğlu Parkı Engelsiz Yaşam Park Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak mali ve teknik destek protokolünü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Bulut, konuşmasında, Dingiloğlu Parkı'nı engelliler için güzel bir park haline dönüştürmeyi istediklerini söyledi.

Park içerisinde engelli çocuklar için oyun grupları, oturma grupları ve kafe alanı olacağını ifade eden Bulut, parkın Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantının ikinci birleşimi 7 Mart Cuma yapılacak.

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