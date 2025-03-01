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Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu haberi
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Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize S...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Edirne ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 1 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 399 fişek, av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı, kılıç ve şiş, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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