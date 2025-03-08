Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Armağan köyünde üç aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini belitti.

Bu kapsamla aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Turan, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.