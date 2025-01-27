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Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi
Kocaeli’de sanayici 17 milyon metreküp suyu “geri kazanım”dan kullandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti haberi
Turkcell’in yapay zeka odaklı 5G projesine TÜBİTAK’tan destek haberi
Vodafone Business, Red Enerji’yle Baydöner’in dijital dönüşüm ortağı oldu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda orman yangınları için “güvenlik kuşakları” oluşturulacak haberi
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Erdal Şahan görevine başladı haberi
Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor’da hedef “transfer tahtası”nı açmak haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
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Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, esnafın isteklerini dinleyip sohbet etti, hayırlı işler diledi.

Zaman zaman esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen istekleri yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretlerde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.

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