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Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi
Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
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Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Turan, Gündoğu Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.Mahalle Bulu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Gündoğu Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşların isteklerini dinledi.

Mahalle Buluşmaları Programı önemsediğini ifade eden Turan, tüm mahallelerde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Turan, mahallelerde sürdürülen ve planlanan sosyal projelerin hızlandırılacağını sözlerine ekledi.

Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da yer aldı.

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