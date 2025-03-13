Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile Vize Kaymakamlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, bu ayda bol bol dua edilmesi gerektiğini vurguladı.
Şehit ve gaziliğinin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Turan, şehit ve gazilerin hiç bir zaman unutulmayacağını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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