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Sındırgı’da çocuklar için iftar programı düzenlendi haberi
Bilecik’te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı haberi
Kartal’da metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi
Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi haberi
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Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.Vali Turan eşi Nihal Turan ile Vize Kaymakamlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Tura...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile Vize Kaymakamlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, bu ayda bol bol dua edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şehit ve gaziliğinin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Turan, şehit ve gazilerin hiç bir zaman unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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