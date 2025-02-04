SON DAKİKA
Bilecik’te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor haberi
Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor haberi
Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi

Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi

- Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Efe Çakmak, yakınlarını kanser nedeniyle kaybeden iş insanı tarafından yazılan sözleri besteleyerek seslendirdi - Efe Çakmak: - "Bu toplumsal yaraya dikkati çekmek, yüreklere dokunabilmek için böyle bir proje hayata geçirdik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde yaşayan sanatçı Efe Çakmak, kentte bir iş insanı tarafından kanserden kaybettiği yakınlarına ithafen yazılan “Samatya'nın Yolları” isimli türküyü seslendirip klip hazırlayarak bu hastalığa dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Efe Çakmak, iş insanı Muhsin Nişikli'nin kanser nedeniyle kaybettiği babası ve ağabeyi için yazdığı türkü sözlerini okudu.

Türkünün hikayesinden ve sözlerinden etkilenen Çakmak, kanser farkındalığını artırmak ve erken tanıya dikkati çekmek için notalara döktüğü türküyü seslendirerek klip çekti.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan klip, birçok kez izlendi.

Kırklareli'nde yaşayan Çakmak, AA muhabirine, türkünün sözlerini okuduğunda çok etkilendiğini söyledi.

Parçanın ithaf edildiği kişilerden Nurettin Nişikli'nin, babasının ve kendisinin hayatında çok önemli yeri olduğunu belirten Çakmak, “Maalesef Kırklareli'nde ve Trakya'da kanser oranı yüksek. Ben de yakın zamanda eniştemi bu elim hastalıktan kaybettim. Hepimizin maalesef bu hastalıkla ilgili bir anısı var. Bu toplumsal yaraya dikkati çekmek, yüreklere dokunabilmek için böyle bir proje hayata geçirdik.” diye konuştu.

Çakmak, türküyü hissederek seslendirdiğini dile getirdi.

Çalışmanın yaklaşık 1 yıl sürdüğünü anlatan Çakmak, “Başlıca amacımız kanser hastalığına bir ses getirebilmek. Biz de toplumsal farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attık. İnşallah güzel yerlerde güzel şekilde dinlenecektir diye umuyorum.” dedi.

Çakmak, türkünün sözlerini yazan Muhsin Nişikli'nin babası ve ağabeyinin İstanbul Samatya'daki hastanede tedavi gördüğünü, eserin isminin bu semtten geldiğini belirtti.

Türkünün sözleri şöyle:

“Samatya'nın yolları ikili tiken

Kör olasın bu tikeni buraya diken

Ameliyat değil mi boynumu büken

Söyle doktor söyle ölecek miyim

Ölmeden çocuklarıma dönecek miyim

Samatya'nın önünde boyalı direk

Kanserliler bir yanda dayanmaz yürek

Kimisi on beşli kimisi kürek

Söyle doktor söyle ölecek miyim

Ölmeden çocuklarıma dönecek miyim”

Türk

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 11:25

GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi

Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:44

Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:44

Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi

Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:00

Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 09:55

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi

Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 09:40

Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi

Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi