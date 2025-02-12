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Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
sahibinden.com’da üst düzey atama haberi
Türk Kızılay Lapseki’de kan bağışı kampanyası başlattı haberi
Balıkesir’de 17 yıldır aranan şüpheli yakalandı haberi
Çanakkale’de park halindeki 6 araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı haberi
TEMSA son 4 yılda cirosunu 20 katına çıkardı haberi
Mitsubishi Electric “Legendera” klima serisiyle enerji verimliliği sunuyor haberi
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Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.Pınarhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde bando çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.Belediye Başkanı İhsan Talay, güze...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi

Pınarhisar ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi.

Pınarhisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde bando çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, güzel bir konser izlediklerini, seslendirilen marşlar ile zaman zaman duygulandıklarını belirtti.

Talay, bando ekibine ve konsere katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Konsere ilçe kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.

Konser

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