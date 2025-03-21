Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi

Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi sundu.

Öğrencilerin gösterisi izleyicilerin beğenisi kazandı.

Gösterilerin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut öğrencileri tebrik etti.

Vali Turan ile Bulut daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisini gezdi.