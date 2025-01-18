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Edirne’de sis etkili oldu
Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı
Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı

KIRKLARELİ (AA) – Vize ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, proje tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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