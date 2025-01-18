Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı

KIRKLARELİ (AA) – Vize ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, proje tanıtım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğunu ifade eden Turan, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.