Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında “Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğünce Erikler köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut down sendromlu çocuklarla fidan dikti.

Turan, daha sonra çocuklarla birlikte dikilen fidanları suladı.

Etkinlikte 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, yaptığı konuşmada, her yıl binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kırklareli'nin orman varlığı açısından zengin bir kent olduğunu ifade eden Karakaya, orman varlığını daha fazla arttırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.